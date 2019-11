Ariana Grande reflete sobre o quanto ela "aprendeu e se curou" no ano passado

Ainda há 2 meses para acabar 2019, mas isso não quer dizer que é muito cedo para refletir sobre tudo o que o ano trouxe!

Nesse domingo, 3, Ariana Grande usou as redes sociais para comemorar um ano desde o lançamento de Thank U, Next. Além disso, ela também refletiu sobre como o sucesso do hit a fez se sentir e sobre como ele a ajudou a se recuperar.

Apesar de ser uma música pop de sucesso, Thank U, Next é uma das canções mais honestas de Grande. Com referências à sua relação com Pete Davidson e Mac Miller, o hit provou ser terapêutico para a cantora, definindo de vez como está a sua relação com os ex e falando sobre o amor próprio que ela está pronta para sentir por si mesma.

"Feliz aniversário, Thank U, Next. Eu nem acredito que passei mais tempo sozinha nesse ano do que em toda a minha vida. Mal posso acreditar quantas vezes fui para a psicóloga, quantas vezes cantei essa canção, o quanto eu aprendi e me curei, e o quanto eu ainda tenho que aprender e curar!", tuitou ela.

A jovem de 26 anos, que passou por muita coisa no último ano, continua se mantendo forte e sendo honesta, apesar dos altos e baixos.