Harry Styles faz tuíte misterioso e internet surta

Harry Styles, que lançou seu clipe há alguns dias , está preparando algo... Nesse domingo, 03, Harry publicou uma mensagem misteriosa que deixou a internet em polvorosa! No Twitter, ele publicou o link do site Do You Know Who You Are... E na última vez que ele publicou um site, ele lançou uma música nova no dia seguinte!

Após o tuíte, os fãs ficaram alucinados e começaram a especular o lançamento de um trabalho novo. "Quando você está pacientemente esperando que algo aconteça", disse um seguidor.

No site, as pessoas encontraram uma mensagem criptografada: "TPWK. Com amor, H".