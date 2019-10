Bradley Cooper faz aparição rara com a filha de 2 anos, Lea

Bradley Cooper fez uma aparição pública bem rara com a sua filha de 2 anos, Lea de Seine Shayk Cooper, nesse domingo, no Kennedy Center, Estados Unidos. Bradley e Lea - que é filha do astro com Irina Shayk - fizeram parte do evento Mark Twain Prize Gala, no qual o colega de Cooper em Nasce Uma Estrela, Dave Chapelle, estava sendo homenageado. Para o evento, Bradley e Lea combinaram as roupas, com o ator usando um terno preto e a garota um vestido preto com estrelas prateadas, um colete e calças brancas.

Bradley estava só sorrisos com a filha no colo durante o evento, que contou com celebridades como John Legend, Tiffany Haddish, Common, Lorne Michaels, Chance The Rapper, Jon Stewart e Sarah Silverman.