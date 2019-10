Como Hailey e Justin Bieber se sentem sobre a nova música de Selena Gomez

No fim do dia, Justin Bieber só quer que Selena Gomez "seja feliz".

No começo dessa semana, Selena lançou a sua nova música Lose You to Love Me, que faz referências ao relacionamento dela com Justin. Na letra, Selena, de 27 anos, nota que Justin, 25, superou ela apenas "dois meses" após o término deles. Os dois terminaram pela última vez no começo de 2018. Logo após, Bieber voltou com Hailey Bieber, que agora é esposa dele.

Pouco tempo após o lançamento de Lose You to Love Me, Hailey, de 22 anos, usou o Instagram para mostrar a canção que ela estava ouvindo: I'll Kill You (Eu Te Mato, em português), de Summer Walker. Apesar de muitos acharem que essa era a resposta dela para a canção sobre o marido, a modelo usou as redes sociais para confirmar que uma coisa não tinha nada a ver com a outra.

Na noite dessa quarta-feria, 23, Selena falou sobre a suposta alfinetada de Hailey em uma transmissão no Instagram Live.