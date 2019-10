Após polêmica, MC Gui se recolhe e contrata nova assessoria

"As declarações feitas por Mc Gui, foram no calor da emoção de um rapaz com 21 anos que em momento algum teve a intenção em ridicularizar a menina, mas que foi infeliz nas atitudes e em algumas declarações. Hoje ciente do que fez, Mc Gui tem profundo arrependimento com o que causou a menina que jamais merecia passar pelo que passou. Respeitamos todas as opiniões e temos sim a consciência do erro, porém acreditamos que quando um ser humano erra ele precisa sim de ‘puxões de orelha', mas principalmente de ajuda.

Mc Gui e toda sua família estão sendo atacados de forma brutal e assustadora por famosos e anônimos, com ameaças de morte de pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos com o cantor e sua família. Não estamos aqui usando a imprensa para fazer ‘marketing', preocupados com a carreira do Mc Gui, estamos sim desolados como pais que somos e destruídos com a dor causada na garota e sua família. Temos total conhecimento que esse assunto deve e merece total atenção e respeito, mesmo que tardio, mas acreditamos que não será com discursos de ódio, ameaças que fará com que ele aprenda e evolua como pessoa em relação ao que fez.

Por isso peço em nome de toda a família aos colegas de imprensa que querem e precisam realizar seus trabalhos assim como eu que assumi a assessoria do cantor, que por favor entendam que nesse momento ele precisa se recolher e se encontrar dentro de si próprio para que possa aprender e amadurecer com todo esse episódio e os danos causados a menina e sua família", finaliza o comunicado assinado pela assessora Ewellin Tavares.