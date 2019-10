Selena Gomez revela por que precisava mostrar sua verdade em músicas

Selena Gomez teve que encontrar a luz para expulsar a escuridão em sua vida!

Os novos singles de Selena, Lose You to Love Me e Look at Her Now, marcam a volta dela após anos longe do mundo da música. Além disso, as músicas podem ser a perspectiva da estrela em relação à separação de Justin Bieber.

A cantora de 27 anos nem preciso se referir ao ex, na verdade, antes que os fãs começassem a tirar conclusões sobre as inspirações por trás das canções. E Sel está pra lidar com tudo isso.

"Eu escrevi essa música há mais de um ano", disse ela, sobre Lose You to Love Me, em entrevista à Radio Disney. "É obviamente uma música muito emocional para mim. É interessante ver até que ponto cheguei desse ponto até agora".

"Compartilhar minha história é exatamente o que sempre fiz. Não posso ser autêntica. Não posso fingir que não estou passando por algo quando é óbvio que eu tinha passado".