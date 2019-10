Selena Gomez prova que superou Justin Bieber em Look at Her Now

Selena Gomez voltou com tudo para o mundo da música! Depois de lançar o hit Lose You to Love Me, Selena surpreendeu os fãs ao lançar outro single.

A cantora, que recebeu elogios até de Taylor Swift, liberou nesta quinta-feira, 24, a música e o clipe oficial de Look at Her Now.

"E aqui está o meu presente especial para toda a minha galera!", escreveu ela na rede social. "Eu criei isso com a Apple especialmente para vocês. Vocês já passaram por tudo isso comigo e agradeço por me fazerem melhor. Look at Her Now está disponível".

Com suas luzes coloridas e muitas coreografias, o clipe certamente emitiu uma vibração diferente das emoções associadas ao vídeo de Lose You to Love Me. No entanto, a letra honesta e poderosa ainda mostra a dor de um rompimento.