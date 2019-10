Pabllo Vittar lança capa e revela algumas músicas de novo álbum

View this post on Instagram

quando decidi fazer o 111 quis ir fundo em todas as lembranças de meus aniversários, chegamos em 10 faixas que me remetem a lembranças, alegrias e momentos marcantes de minha vida até aqui! nessa primeira parte do álbum temos 4 faixas, que são como aperitivos pra o que virá na segunda parte do 111, número esse que leva a data do meu aniversário 1/11 estou muito feliz, espero que gostem! AAAAAA Em todas as plataformas digitais dia 31/10 as 21h! capa: @ernnacost 1. Parabéns (feat. @psirico) 2. Amor de Que 3. Flash Pose (feat. @charli_xcx) 4. Ponte Perra