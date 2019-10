Louis Tomlinson anuncia shows no Brasil e lança clipe de We Made It

A quinta-feira, 24, começou animada para os fãs de Louis Tomlinson. O motivo? O cantor, que está cansado dos comentários sobre sua vida sexual , lançou o clipe de We Made It e de quebra anunciou as datas da sua turnê mundial, que, para nossa alegria, tem passagem por São Paulo e Rio de Janeiro!

No total, o ex One Direction vai passar por mais de 30 cidades diferentes ao redor do mundo, incluindo São Paulo no dia 10 de maio de 2020 e Rio de Janeiro, no dia 9 de maio também do ano que vem.

A turnê começa no dia 9 de março, em Barcelona. Depois ele segue para Milão, na Itália, Estolcomo, na Suécia, Paris na França e por aí vai viajando o mundo até o show final da turnê, que acontece no dia 23 de julho em Vancouver, no Canadá.