Vera Farmiga diz que foi assombrada durante gravações de Invocação do Mal

Será que as gravações de Invocação do Mal foram mais assustadoras do que o filme em si?

Em um vídeo do E! True Hollywood Story que foi divulgado no domingo, Vera Farmiga, Shanley Caswell e mais estrelas do elenco do longa detalham as experiências sobrenaturais que aconteceram durante as gravações do filme de terror de 2013. Como os fãs sabem, Invocação do Mal conta a história dos investigadores de acontecimentos sobrenaturais, Ed e Lorraine Warren, enquanto eles tentam salvar a família Perron de uma assombração em sua casa.

De acordo com o jornalista Steve Barton, "muitas coisas estranhas aconteceram no set daquele filme", especialmente para Farmiga.

"Quando eu abri o meu laptop... tinha essas marcas de garras nele", disse Farmiga em uma entrevista. "Depois que voltamos da Carolina do Norte, local no qual filmamos, as mesmas marcas apareceram em minha coxa".