Marido de Carol Dantas revela que cita Neymar em livro sobre paternidade

SOBRE SER PAI, OU SIMPLESMENTE, SER. O livro se trata de uma grande aventura vivida por um jovem de 25 anos a partir do momento que descobre que será Pai. As linhas contam com diversos tipos de momentos que navegam pelos mais amplos sentimentos pertencentes ao autor, quando exposto à uma situação de vida onde tudo se torna mais delicado, desafiador, alegre, e motivador. Vinicius Martinez deu início a obra no exato dia em que descobriu que seria pai, poucos meses antes de se casar e se mudar em definitivo com sua família um tanto quanto diferente, e especial. Por isso, retrata essa transição evidenciando de forma cômica e realista o seu ser em meio à toda essa confusão mais feliz da vida dele, contanto com personagens com quem divide todos os dias alguma história. A ideia inicial era falar apenas da paternidade, mas logo no início, ficou claro que esse tema seria um condutor de algo que vai muito além. Então, se tornou um retrato cotidiano de uma família prestes a estampar um novo capítulo de suas vidas, e ao mesmo tempo, uma imersão em momentos particulares, que tem como proposta contagiar, encantar e emocionar pessoas, as captando de formas diferentes dentro de suas individualidades, afinal, antes de ser pai, todos simplesmente, somos. Por meio de uma linguagem super informal, leve e realista, a leitura embala o leitor curioso a descobrir a vida do autor e personagens envolvidos, e os desfechos dos caminhos que decidem seguir. Além de fazer chorar e gargalhar, também propõe a pensar e se colocar em momentos que todos vivemos, mas que um menino, recém homem, prestes a encarar os maiores desafios de sua vida, trata com extrema sensibilidade, esperança, e lagrimas. Muitas delas. OBS: Esse livro contém erros ortográficos, de concordância, entre outros. Isso é o de menos. LINKS NOS STORIES.