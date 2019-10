Affair de Bruna Marquezine, Gian Lucca pede permissão de Gio Ewbank para ficar com amigas dela

Depois que Gian Luca finalmente foi flagrado aos beijos com Bruna Maquezine , no Rock in Rio, o artista plástico fez uma revelação sobre as amigas de Giovanna Ewbank, sua irmã, com quem já ficou: ele pediu permissão de Gioh antes de ficar com elas!

Durante um vídeo de Verdade ou Desafio no canal da atriz, Gian respondeu se já tinha ficado com alguma amiga da irmã sem que ela soubesse. "Juro que eu não lembro se fiquei com amiga sua. Eu já fiquei com amiga sua?", questionou Luca. "Algumas", respondeu Giovanna. "Não… Eu já, ah, já, já", disse Gian. "Eu tenho aqui na minha cabeça três", comentou a atriz. "É, não, eu acho que nunca fiquei com amiga sua sem (você saber). Ainda mais porque eu chegava em você e falava, ‘e aí?', Eu peço permissão antes", disse o gato.