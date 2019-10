Justin Bieber é processado por postar foto dele mesmo

Is it too late now to say soooorry? Provavelmente foi este trecho de Sorry que Justin Bieber cantou quando publicou uma foto dele mesmo e acabou sendo processado. Sim, você leu certo. Bieber está sendo processado por postar uma foto dele mesmo, tirada pelo fotógrafo Robert Barbera.

Nos documentos obtidos pelo E!, Barbera diz que o cantor infringiu os direitos da imagem por reproduzir a foto sem autorização em local público. "Barbera é o autor da foto e tem todos os direitos de vendas, título e interesse da fotografia, incluindo os direitos para isso", diz o documento.

A foto foi postado por Bieber no dia 13 de março e mostra ele no carro com o amigo Rich Wilkerson. Na legenda, ele escreveu: "Eu e meu amigo".