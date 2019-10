Jameela Jamil e Sara Sampaio brigam no Twitter sobre a indústria da moda

"Você não disse todas as modelos, com certeza, mas ainda assim você escolhe atacar algumas garotas para celebrar outras", afirmou Sampaio. "Distúrbios alimentares e drogas não são problemas exclusivos de modelos, é um problema enorme da sociedade em um geral. E você fala que a maioria das modelos tem distúrbios alimentares e problemas com drogas, quando esse não é o caso. E sobre modelar, eu posso falar com mais propriedade do que você. Isso acontece muito, mas não é a grande maioria. O objetivo do meu tweet não foi esse! Você sabe! É simples celebrar alguém sem precisar derrubar outras pessoas. E você generalizou negativamente um grupo de pessoas - a maioria dessas adolescentes! Elas não merecem ser vistas dessa forma negativa".

Ela adicionou: "Eu sei como fato que apesar de algumas meninas se drogarem, a maioria não faz isso!".

Quando um internauta tentou esclarecer que Jamil estava falando sobre os padrões da indústria e não das modelos em si, Sampaio respondeu: "Eu só disse que ela não precisa derrubar pessoas para levantar outras! Meu ponto é que ela sentiu a necessidade de usar palavras depreciativas para descrever as modelos de passarela que ela não gosta para elogiar as que ela gosta. Isso é desnecessário... Eu vejo as pessoas fazendo isso toda hora. Não é assim que deve ser".

A modelo também não gostou do comentário da "bolha", rebatendo: "Você não me conhece para dizer que eu vivo em uma bolha! Vamos começar daí. Eu também sei mais dessa indústria do que você. E eu sei o quão ruim é essa generalização para as meninas que são saudáveis e naturalmente magras a vida toda".