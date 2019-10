Bella Hadid e The Weeknd reatam namoro após término de 2 meses

Bella Hadid e The Weeknd estão oficialmente namorando de novo! Segundo fontes do E! News, Bella e The Weeknd reataram após dois meses do término.

A notícia surge após o cantor fazer aparição no aniversário de 23 anos da modelo no Le Chalet, L'Avenue, na Saks. Na noite de quinta-feira, Bella comemorou seu aniversário no hot spot da cidade de Nova York com amigos e familiares, incluindo Yolanda Hadid, Gigi Hadid, Anwar Hadid e sua namorada Dua Lipa. Durante as festividades, Bella foi flagrada tomando doses de tequila no bar com The Weeknd (que se chama Abel Tesfaye) e seus amigos.

"Abel se encontrou com Bella na noite passada para sua terceira festa de aniversário no L'Avenue", uma fonte confirmou ao E! News. "Ele ficou com ela a noite inteira e eles saíram juntos para voltar ao apartamento que ambos compartilhavam".

A fonte acrescentou: "Você poderia dizer que eles estavam definitivamente apaixonados e ambos pareciam muito felizes por estar um com o outro".

O E! revelou exclusivamente em agosto que o casal que já teve idas e vindas desistiu mais uma vez da relação, com a "distância" sendo o motivo do término.