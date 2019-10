Depois do lançamento do clipe Complicado de Vitão e Anitta, a internet está shippando muito este casal! Segundo Leo Dias, os dois estavam bem a vontade no colo um do outro nos bastidores do Rock in Rio e estiveram juntinhos no after organizado pela cantora em sua casa, após sua apresentação no festival. No entanto, parece que Vitão andou dando uma curtida extra sem Anitta...

De acordo com o colunista, o cantor foi flagrado beijando uma apresentadora do Multishow no Palco Sunset, enquanto a funkeira o esperava no stand de um dos patrocinadores do evento.