Kanye West descreve como foi se apaixonar por Kim Kardashian

Kanye West, que teve a companha de North West no Sunday Service, se abriu sobre o seu romance com Kim Kardashian. Em vídeo exclusivo do novo True Hollywood Story do último domingo, 06, Kanye relembra como se apaixonou pela musa de Keeping Up With the Kardashians.

A atração analisa o caminho não tradicional de antes de uma personalidade de TV até o estrelato. Dessa vez, a pergunta é "Quem é Kim Kardashian West?". E vários membros do círculo de Kim participam do episódio, como as suas irmãs, Khloé e Kourtney Kardashian, e o ex-cunhado, Scott Disick.

Em entrevista sincera, o rapper prontamente listou os maiores atributos de sua esposa. "Toda vez que eu estava perto dela ou a via, era uma atração magnética para essa força de energia", diz ele.

Além disso, Kanye descreve a amada como "boa", "pura", "feliz", "amorosa", "corajosa" e "forte".