Parques da Disney agora têm menu vegano

Entre as criações estão na lista cheesecake de caju, Shiriki noodle salad, Bowl de tofu frito, dumplings no vapor com recheio de vegetais e muito mais.

Veja abaixo alguns dos prstos com seus ingredientes detalhados:

Dumplings no vapor, do Le Cellier no Epcot – servido com bok choy, feijões chineses, pimentão vermelho e rabanete em um caldo asiático.

Shiriki Noodle Salad, do Jungle Navigation Co. LTD Skipper Canteen no Magic Kingdom – Salada refrescante com edamame, cogumelos, manga verde e pepino, e coberta com molho doce picante.

Jardim Feluciano, do Docking Bay 7 Food & Cargo no Star Wars: Galaxy's Edge (Disney's Hollywood Studios no Walt Disney World Resort e Disneyland no Disneyland Resort) – "Kafta" à base de plantas, hummus, tomate-pepino e pão pita.

Bowl de Tofu frito apimentado, do Satu'li Canteen no Animal Kingdom – Tofu crocante temperado com pimenta chili, salada de vegetais crocantes, bolas de tapioca, com base e molho a sua escolha.

Cheesecake de caju, da California Grill na Disney's Contemporary Resort – Uma das várias sobremesas à base de plantas.

Veja mais detalhes no vídeo abaixo: