Demi Lovato se desculpa por controvérsia após viagem à Israel

Demi Lovato acabou se envolvendo em uma polêmica!

No começo dessa semana, a cantora de Sorry Not Sorry usou sua conta no Instagram para compartilhar fotos da sua viagem "absolutamente mágica" para Israel. Mas o que ela esperou que seria só uma experiência espiritual acabou se tornando críticas, afinal, muitos internautas acharam que ela estava escolhendo um lado no conflito do país com a Palestina. Após a controvérsia, ela desativou os comentários de seu Instagram e deu uma explicação.

"Eu estou extremamente frustrada", afirmou ela no Instagram Story. "Eu aceitei uma viagem gratuita para Israel em troca de alguns posts. Ninguém me disse que teria algo errado em ir ou que eu poderia ofender alguém com isso. Tendo dito isso, me desculpem se eu machuquei ou ofendi alguém, não foi a minha intenção".

"Às vezes as pessoas te dão oportunidades e ninguém te diz sobre as críticas que você pode enfrentar em retorno", disse ela. "Isso era para ser uma experiência espiritual para mim, não algo político. Agora eu me toquei de que eu machuquei pessoas e estou arrependida por isso. Desculpa eu não ter me educado melhor e achar que essa viagem seria só uma experiência espiritual".