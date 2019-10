Giovanna Ewbank se emociona ao falar sobre adoção: "Não sou estéril"

"Eu não sei como é o sentimento de uma mãe quando pega seu filho pela primeira vez depois do parto, mas eu arrisco dizer que é muito similar com o que eu senti ali. O meu parto foi naquele chão frio daquele abrigo, no meio de pessoas que eu não conhecia, e a única coisa que me importava era eu e ela. Foi ela que me tornou mãe, ela que me tornou leoa".

"E aí começam as várias barreiras que a adoção quebra e que nem a ciência pode explicar. Sabe aquela famosa frase, 'Tá no sangue', 'Puxou o pai', 'Ah, a cara da mãe'. Vocês acham que a minha filha não escuta isso? Ela escuta, muito e todos os dias. Sabe por que? Porque ela é a minha cara, ela tem o meu olhar, o meu sorriso, os mesmos gostos que eu e tem todo o meu jeitinho", revelou ela.

A estrela também desabafou dizendo que fica magoada com certas perguntas feitas a pais adotivos. "Eu fico muito machucada todas as vezes. Mas eu tento ser forte, empática e principalmente compreender as pessoas que não tem o entendimento da dádiva da adoção".