Justin Timberlake é atacado por homem na entrada do desfile da Louis Vuitton

Vitalli Sediuk ataca novamente.

Justin Timberlake foi a última vítima do famoso homem que costuma "pregar peças" em celebridades, após o desfile da Louis Vuitton no Paris Fashion Week, nessa terça-feira, 1º.

Timberlake estava entrando no desfile com a sua esposa, Jessica Biel, quando Sediuk tentou segurar o cantor, agarrando a sua perna direita. Por sorte, a única pessoa que foi parar no chão foi o próprio Sediuk, que tentou cobrir o rosto enquanto segurava o calcanhar do astro. O casal ficou preocupado e confuso com a situação, mas no fim Justin não se machucou.

Uma fonte disse para o E! News que "Justin e Jessica ficaram compreensivelmente mexidos com a situação. Dentro do local, a atriz confortou o cantor e fez carinho em seu ombro". Os seguranças tiraram Sediuk do evento e, em seguida, foram até o casal se certificar de que eles estavam bem.