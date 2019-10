Segundo casamento de Hailey e Justin Bieber custou mais de R$ 2 milhões

Hotel: O Palmetto Bluff da Carolina do Sul tem preço alto. Em um domingo médio, um dos 198 quartos do resort pode custar US$ 705. E se os Biebers alugaram todo o local, a conta sai em torno de US$ 139.590. O local deve ser reservadas com "nove meses a um ano" de antecedência, disse uma fonte ao E! News. "O lugar todo é muito tranquilo. Parece muito isolado, privado e descontraído".

Designer de eventos de celebridades: Quando os Bieber recrutaram Mindy Weiss para organizar seu casamento, eles sabiam que estavam recebendo a melhor das melhores. Segundo o Washington Post, as taxas de Weiss podem chegar a US$ 151.300. A publicação relata que algumas das despesas incluem mais de US$ 45 mil para sua equipe trabalhar na cerimônia, US$ 48 mil para viagens, US$ 38 mil para iluminação e US$ 10 mil para o video e fotografia. Os famosos mimos de casamento de Weiss também custam caro. US$ 4.300 para bolsas, US$ 5 mil para camisetas, US$ 1.000 para kits de ressaca com Tylenol e outros itens.

Comida: A estimativa para os aperitivos, prato principal com dois pratos, montagem de vegetais, bolo de casamento, lanches noturnos, dois coquetéis artesanais e vinho selecionado distribuído aos hóspedes na chegada é de cerca de US$ 400 por pessoa, de acordo com o Wedding Wire . Multiplique isso por 150 e você terá uma refeição sofisticada no valor de US$ 60 mil.

Mais comida: de ostras assadas a churrasco e um coquetel artesanal, a estimativa é de US$ 225 por pessoa. Novamente, com todos os convidados presentes, temos um total de US$ 33.750.