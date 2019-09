Lilly Singh se desculpa por comentário "desrespeitoso e problemático" sobre turbantes

Lilly Singh está pedindo desculpa por um comentário que ela fez em seu programa.

A apresentadora de A Little Late with Lilly Singh usou as redes sociais nesta sexta-feira, 27, para falar de uma comparação que ela fez com turbantes durante uma entrevista com Jessica Alba no programa dela. Em um post grande, Lilly se desculpou por pela piada "desrespeitosa e problemática".

"Em um episódio recente do meu programa, eu fiz uma comparação estúpida sobre turbantes que eu gostaria de me desculpar", disse ela em uma mensagem pros fãs. "Minha convidada estava explicando como os filhos dela ficaram com vergonha que eu os vi com a toalha enrolada na cabeça e eu disse: 'Não se preocupe, é igual aos meus amigos Punjabis'. No momento, meu pensamento foi: 'Não fique com vergonha! Essa piada foi boa'. Mas na verdade eu reconheci que isso foi desrespeitoso e problemático. Me desculpem".