Miley Cyrus revela que foi criticada pela mãe por fotos durante viagem

Miley Cyrus é adepta da seguinte frase: nunca é tarde demais para brigar com a sua mãe! Miley postou diversas fotos, desde as engraçadas até as mais sensuais, das suas férias em família e confessou que sua mãe não estava muito satisfeita com as constantes postagens no Instagram.

Em um dos cliques, a cantora, que atualmente vive com a matriarca Tish Cyrus e a irmã Brandi Cyrus, é vista mexendo no celular, mas, de acordo com ela, não foi um momento feliz.

"Minha mãe chamou isso de ‘nojento'", escreveu a estrela, que marcou o perfil da mãe na publicação. "Houve um Pôr do Sol deslumbrante e eu estava dentro do meu telefone ‘exibindo conteúdo'".