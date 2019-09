Meghan Markle doa roupas usadas de Archie para caridade na África

Archie Harrison, filho de Meghan Markle e príncipe Harry, deu o que falar após fazer sua estreia real durante tour na África nessa quarta-feira, 25! E no mesmo dia, Meghan teve um gesto nobre envolvendo o filho Archie.

Em seu primeiro compromisso solo, a Duquesa de Sussex visitou a caridade Mothers2Mothers que poiam mães com HIV, em Cape Town. Apesar do herdeiro não estar presente, Meghan levou um saco cheio de roupas usadas de Archie. Entre as peças estão coletes com as frases "The Fututre" e outra com o logo do Invictus Game.

"Aqui estão algumas coisas que eu achei que seriam úteis", disse a Duquesa mostrando as peças de roupa. "The Future. E essa do Invictus, ele já está grande para usar".