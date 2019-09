Filho de Meghan Markle e príncipe Harry faz estreia na tour da África

O arcebispo passou meia hora com os membros da realeza nas instalações históricas de sua Legacy Foundation na Cidade do Cabo, The Old Granary. O duque e a duquesa sentaram-se para uma conversa e aprenderam mais sobre o trabalho da The Tutu e da Leah Legacy Foundation. Archie estava sentado no colo da mãe para a reunião. O casal também ofereceu um presente - um conjunto de fotografias emolduradas da princesa Diana que conheceu Nelson Mandela em 1997.

"Obrigado Arcebispo Tutu por sua hospitalidade incrivelmente calorosa, Archie adorou conhecê-lo!", o casal escreveu no Instagram.

Embora Meghan e Harry não tenham trazido o filho para os primeiros compromissos na turnê, eles estiveram bem presentes com o herdeiro. No início desta semana, Meghan disse que sua "transição" para a maternidade foi mais fácil graças a Archie ser um bebê "maravilhoso". Harry também disse que gosta de se relacionar com seu filho, deixando-o adormecer em seu peito.

Veja abaixo mais fotos da visita: