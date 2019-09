Kourtney Kardashian mostrou toda sua felicidade com o People's Choice Awards 2019! Em entrevista exclusiva ao E! News, Kourtney, que lida com a indisciplina dos filhos, falou da indicação do reality show de sua família, Keeping Up With the Kardashians, à premiação do E!. Amamos!

No final de semana, a mamãe de três participou do Create & Cultivate, evento de empoderamento feminino, em São Francisco, e comentou a nomeação.

"Estou tão empolgada que fomos indicados para o People's Choice Awards pelo, creio eu, segundo ano consecutivo. Nós vencemos ano passado e foi realmente incrível", disse ela. "Eu acho que realmente significa muito ser indicado, então, conhecendo a família inteira, estamos muito animados".

Keeping Up With the Kardashians aparece na categoria Reality Show de 2019, depois de vencer a mesma no ano anterior.