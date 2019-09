Tatuagem de orelha é a nova moda no Instagram

View this post on Instagram

- Some details - Et vous, aimeriez vous orner vos oreilles ? / And you, would you like to adorn your ears ? - Contact : blum.ttt@gmail.com •:-:• :•: ::: ◦ • ❈ • ◦ ::: :•: •:-:• #eartattoo #littletattoos #ornamentaltattoo #ornamenttattoo #tinytattoo #ornaments #jewellerytattoo #jeweltattoo #symmetricaltattoo #geometrictattoos #tattooed #inked #tattoomarseille #tattoofrance #minimalisttattoo #minitattoo #dotworktattoo #ornamental #detailstattoo #finelinetattoo #inkedaddict #tatts #tttism