Liam Payne lança clipe de Stack It Up

O cantor fez sua estreia solo dois anos após o hiato do One Direction com a canção Strip That Down. Nesse meio tempo, ele fez parcerias com Rita Ora, J Balvin, Zedd e Jonas Blue.

O EP First Time surgiu no ano passado, e apesar de Liam ter planejado lançar seu primeiro álbum no fim de 2018, parece que só agora o novo disco está a caminho.

Assista ao novo clipe do gato abaixo: