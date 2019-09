Miley Cyrus, Ariana Grande e Lana Del Rey estrelam clipe de Don't Call Me Angel

Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey acabam de estrelar o clipe de Don't Call Me Angel, trilha do filme As Panteras, nesta sexta-feira, 13. No vídeo, Ariana, Miley e Lana entram no clima do longa e encarnam as agentes secretas.

A produção começa com Ariana na vibe romântica vestida de anjo com asas brancas. Em seguida, Miley surge pronta para luta e arrasa no boxe. Já Lana aparece sexy deitada perto do fogo e mostra que tem habilidade com as facas.

O fim do clipe reserva uma participação especial da diretora do filme, Elizabeth Banks, que também atua como a personagem Bosley. "Angels essa não é nossa casa. Hora de ir trabalhar", diz ela, enquanto o trio está comendo uvas e tomando vinho.