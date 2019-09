Carolina Dieckmann e Maria Ribeiro colocam fim na amizade, diz jornal

Carolina Dieckmann, que deu dica inusitada de cuidado com a pele, teve a amizade estremecida com Maria Ribeiro. Segundo o jornal Extra, Carolina e Maria colocaram fim na relação de mais de 20 anos.

O conflito teria começado há dois anos após as duas trabalharem juntas no espetáculo Tryo Elétrico, com Pretinho da Serrinha. De acordo com o veículo, as duas planejavam fazer mais um projeto, mas acabaram percebendo que "não se deve misturar amizade com negócios" e romperam de uma vez por todas.

Com isso, as duas passaram a se falar cada vez menos e hoje em dia nem se seguem mais no Instagram, mesmo após as tentativas de Maria para uma reconciliação.