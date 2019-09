Princesa Charlotte vai à escola em seu primeiro dia de aula

Princesa Charlotte foi à escola em seu primeiro dia de aula nesta quinta-feira, 5. Charlotte irá estudar na Thomas's Battersea, em Londres, o mesmo colégio do seu irmão Príncipe George.

A pequena de 4 anos chegou acompanhada dos pais Kate Middleton e Príncipe William e do irmão. As duas crianças estavam vestidas com o uniforme, com Charlotte usando um conjunto de saia e cardigan com o logo da escola, meias brancas e sapatos pretos. Já George surgiu com bermuda e casaco azul marinho, meias escuras e sapato social.

Apesar de parecer apreensiva no início, Charlotte logo se mostrou confiante ao se aproximar da diretora da escola, Helen Haslem, e cumprimenta-la com aperto de mão. George já é um profissional quando se trata do primeiro dia de aula, afinal, ele vai à escola desde 2017. Kate e William pareciam orgulhosos de seus filhos e surgiram carregando as mochilas das crianças.