Ariana Grande está processando a Forever 21 em R$ 40 milhões

Apesar da cantora não ter aceitado o acordo, a marca lançou uma "campanha enganosa em seu site e nas redes sociais em janeiro e fevereiro de 2019", de acordo com o processo. "A campanha capitalizou em cima do sucesso do álbum Thank U, Next, de Grande, com 30 imagens e vídeos não autorizados usando o nome, a imagem e a música da cantora para criar uma falsa impressão de que ela tinha feito um acordo com a marca".

O processo ainda afirma que a Forever 21 sugeriu que Grande tinha fechado contrato com a marca ao postar fotos de uma "modelo parecida" com ela usando roupas e acessórios que lembram os usados por Ariana no clipe 7 Rings.