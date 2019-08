Luana Piovani fala sobre a separação, o novo namorado e Luana é De Lua

Luana Piovani, que completou 43 anos nesta semana, abriu o jogo sobre a sua vida pessoal e profissional. Luana é a capa da nova edição da revista Quem e abordou diversos assuntos, como a separação, os filhos, a mudança de país, o novo relacionamento e, claro, o Luana é De Lua, do Canal E!.

Atualmente, a musa mora em Cascais, litoral de Portugal, e apresenta o Like Me, na TVi, ao lado de Ruben Rua, a quem chama de "colírio". Com tantos elogios, os fãs acabaram shippando os dois, mas para a loira, eles são "muito amigos".

"Não é a primeira vez que trabalho com uma pessoa bonita e interessante. E tem uma coisa engraçada, que é mais cultural. As pessoas ficam querendo arrumar alguém pra outra, principalmente porque do outro lado, ele [Pedro Scooby] já tem alguém. A mulher fica nesse lugar vitimizado, de quem ficou com os filhos. As pessoas ficam querendo ‘ajeitar a sua vida'. Eu e Ruben sempre tivemos uma cumplicidade e intimidade muito grande. Somos muito amigos, o namoro dele é recente e eu sei de tudo. Ele também sabe de tudo do meu novo namoro".

Luana comentou que "se encontrou" como apresentadora, especialmente com um programa dentro do Canal E!.

"Me achei demais e me achei dentro da empresa E!, porque é um lugar onde as mentes são mais abertas. Existe um lugar difícil relacionado a quem manda e quem é subalterno no Brasil, que as pessoas não tem controle. Só vou conseguir trabalhar sabendo que todas as pessoas ao meu redor estão felizes, tendo condições justas de trabalho, que ninguém trata mal ninguém".

"Continuo achando que é muito bom dividir experiências", disse ela, sobre os aprendizados durante as gravações. "Quando a gente divide, multiplica. Mas tem que ser pelo viés da verdade. Eu vivi situações reais dentro de cada assunto, sem glamourizar. Acho que esse é o trunfo, o assunto tem mais relevância, as pessoas acreditam mais".