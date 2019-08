O que Taylor Swift escreveu no diário após Kanye West ter a humilhado

O MTV VMA 2009 será inesquecível por muitos motivos, mas especialmente pelo comentadíssimo episódio envolvendo Kanye West e Taylor Swift.

Para quem não se lembra, a dona do álbum Lover tinha apenas 19 anos e estava começando no mundo da música. Ela faturou o prêmio de Melhor Vídeo Musical Feminino por You Belong With Me, mas no momento do seu discurso, o rapper subiu ao palco e a interrompeu, dizendo:

"Taylor, estou muito feliz por você e eu vou te deixar terminar. Mas Beyoncé fez um dos melhores vídeos de todos os tempos".

O momento virou um ícone no mundo pop, desencadeando uma das maiores brigas entre artistas até os dias de hoje.

Agora, com o lançamento do seu sétimo álbum, a cantora compartilhou algumas partes de seus diários. E um deles é do dia 18 de setembro de 2009, ou seja, cinco dias depois do ocorrido.