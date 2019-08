Taylor Swift lacra no palco do MTV VMA 2019

Taylor Swift acaba de se apresentar no palco do MTV VMA 2019 nesta segunda-feira, 26! Taylor cantou dois singles de seu novo álbum Lover, no Pudential Center, em New Jersey.

Na primeira música, You Need To Calm Down e Lover, Tay ganhou a companhia de Drag queens e dançarinos, bem na vibe do clipe da música. Seu look foi formado por bustiê dourado, short de paetê e salto alto. Já em Lover, que tem um clima mais romântico, a cantora acrescentou um blazer ao look e tocou violão.

No tapete vermelho,a gata surgiu com maxiblazer bem colorido da Versace e botas over the knee pretas.

Além da apresentação, Taylor domina a noite com 10 indicações que incluem Clipe do Ano e Canção do Ano.