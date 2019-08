Terceira temporada de 13 Reasons Why vai mostrar um lado diferente de Bryce

"Acho que você vai ver um lado resgatável de Bryce", ela disse a Us Weekly. "Ninguém merece morrer. Ninguém merece ser estuprado. Ninguém merece passar por muitas coisas que as pessoas passam em nossa série. Você verá lados bem diferentes dele".

Apesar disso, Justin revelou: "Isso não muda nada do que ele fez no passado. Ele ainda fez coisas abomináveis. Mas nós veremos diferentes nuances de Bryce que talvez no fim da temporada, as pessoas não fiquem tão felizes com sua morte como elas estão no começo da temporada".