Analisamos todas as faixas de Lover, novo álbum de Taylor Swift

13. "False God": Esta música - que tem uma bela batida - é referenciada no clipe de "ME!". "Nós fomos loucos por pensar/ Loucos por pensar que isso poderia funcionar/ Lembra como eu disse que morreria por você ", canta Swift. "Nós fomos estúpidos ao pular/ No oceano nos separando, lembre-se de como eu mentiria para você."

"E eu não posso falar com você quando você está assim", Swift continua. "Olhando pela janela, como se eu não fosse sua cidade favorita."

(Você se lembra que no início do clipe de "ME!" Taylor fala em francês com Urie? Ela diz: "Eu não posso falar com você quando você está assim."

14. "You Need to Calm Down": Esta música, lançada em junho, defende os direitos da comunidade LGBTQ +, assim como os direitos das mulheres. Swift compartilhou o significado por trás da faixa no Beats 1, da Apple Music, afirmando: "Eu observei um monte de pessoas diferentes em nossa sociedade que colocaram tanta energia e esforço em negatividade, e isso me fez pensar, 'Você precisa para se acalmar'. Tipo, você está se estressando. Isso parece mais sobre você do que sobre o que você está fazendo. Tipo, apenas se acalme."

15. "Afterglow": Nesta música, Swift parece se desculpar depois de uma discussão. Swift está admitindo que é culpa dela, esperando que ela não tenha perdido esse amor para sempre. "Lutar com um amor verdadeiro é o boxe sem luvas/ Química até que exploda, até que não haja nenhuma", ela canta. "Por que eu tenho que destruir o que eu amo tanto? Está na sua cara, e eu sou a culpada, eu preciso dizer."

"Ei, está em mim / Na minha cabeça, eu sou a única que nos queimou/ Droga, mas não é o que eu quis dizer/ Desculpe por ter te machucado," a letra diz. "Eu não quero fazer, eu não quero fazer isso com você. Eu não quero perder, eu não quero perder isso com você. Eu preciso dizer, hey, deixa comigo, só não vá embora. Me abandone no crepúsculo".