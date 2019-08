William e Kate viajam em voo comercial após drama de Harry e Meghan com jato privado

Harry e Meghan enfrentaram críticas no começo da semana, após usarem um avião particular para Nice, na França, em viagem de férias com seu filho Archie Harrison. No entanto, Elton John, dono do jato privado, rebateu as acusações, dizendo que ele estava "profundamente angustiado" pelas notícias "distorcidas e maliciosas".

"Depois de um ano agitado, continuando seu trabalho duro e dedicação à caridade, David [Furnish] e eu queríamos que a jovem família tivesse um feriado particular dentro da segurança e tranquilidade de nossa casa", escreveu ele em parte de um post no Instagram.

"Para manter um alto nível de proteção necessária, fornecemos a eles um voo particular. Para apoiar o compromisso do príncipe Harry com o meio ambiente, garantimos que o vôo deles fosse neutro em carbono, fazendo a contribuição apropriada para a Pegada de Carbono".

O cantor não foi o único a defender o Duque e da Duquesa de Sussex. Ellen DeGeneres e Pink também usaram as redes sociais para falar a favor do casal.