Gabriela Pugliesi é acusada de usar photoshop em foto e se manifesta

Gabriela Pugliesi, que já flagrou nudes de seguidoras para seu marido , foi acusada neste final de semana de ter usado photoshop no bumbum em uma foto de biquíni em alto mar. Após ver as manifestações dos seguidores, Pugli não deixou passar e respondeu os comentários com mais fotos de biquíni.

"Mais duas desse momento pq me deu vontade de responder meia dúzia de pessoas que comentaram na foto anterior falando que mexi na minha bunda pq a ponta do bote de trás esta "torta". Na verdade não esta, é exatamente assim, mas nem vou entrar nessa questão. Por muito tempo quis ter um corpo que não era meu, oq era frustrante pq biotipo e genetica são mto individuais, mas a gente só entende isso com amadurecimento e auto aceitação! Eu aprendi a me amar assim, com a bunda pequena (se fosse pra mexer deixava ela grande ne?! ��‍♀️), com a perna fina, sem muitos músculos (tenho mta dificuldade de ganhar massa magra), e com todas as minhas individualidades", desabafou.

"Claro que ja usei aplicativos pra editar foto, eu tbm ja tive a fase imatura, deslumbrada, sem ter noção tbm da minha responsabilidade, e tbm sem me amar como deveria. E acreditem, isso fez mto mais mal pra mim do que pra qualquer outra pessoa. É uma liberdade sem tamanho se aceitar, se respeitar e principalmente não se cobrar nem cobrar os outros de como vcs acham q eles deveriam ser! Sejam mais legais com as pessoas", finalizou.