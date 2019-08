Ex-recepcionista de hotel expõe suposta traição de Saulo Poncio

"O outro recepcionista sai no horário de janta dele, volta com uma [vodka] Balalaika! Isso mesmo, vai Balalaika mesmo. Às 03h36 o Luan volta para a recepção para pegar a chave de outro quarto porque estava no mesmo quarto que o Saulo. Como as meninas estavam para chegar, ele queria mais privacidade. Menos mal que não era um surubão. Às 03h59, ele vem me dar o cartão de débito do Saulo para poder pegar o táxi das meninas".

Douglas não exibe o rosto das meninas para proteger a identidade delas, mas conta que recolheu os celulares para elas não terem provas contra os cantores.

"Erradas elas estão, mas não tanto quanto quem está no relacionamento. Vamos lá: peguei o celular das meninas porque o Luan tinha me orientado a pegar o celular delas porque em todo hotel que eles faziam isso, retira o aparelho para não acontecer um ‘caso Neymar'. Aí o Saulo volta algumas vezes para pegar bebidas. Aparentemente, ele não gostou muito da Balalaika. Se eu soubesse, levava um ‘Corotinho' do bom e do melhor para ele. Este foi meu último contato que eu tive com ele antes de eu ir embora. Estava pegando mais bebida porque ele realmente não deve ter gostado da Balalaika. Antes fosse um Corote, não é mesmo, Saulo?", acrescenta ele.