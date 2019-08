Bella Hadid deixa balada após chegada do ex The Weeknd

Bella Hadid pelo visto não quer saber de topar com o ex-namorado The Weeknd. Nesta quinta-feira, 15, Bella deixou uma balada ao saber que The Weeknd tinha acabado de chegar no local.

"The Weeknd chegou no Club Heartbreak para ver o show de Mark Ronson depois da meia-noite de sexta-feira. Bella já estava no local com um grupo de amigas quando ele chegou", disse uma fonte ao E! News. "Mas menos de 10 minutos depois da chegada de The Weeknd, Bella foi embora com uma amiga".

O show ainda não tinha terminado, mas a modelo decidiu colocar um fim na noite e ficou do lado de fora esperando seu carro. "Ela não parecia tão feliz como quando tinha acabado de chegar", contou uma segunda fonte.

Já The Weeknd ficou no clube por uma hora e meia e partiu com alguns amigos.