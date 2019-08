Anitta e Cardi B, Maisa e Millie Bobby Brown e outras famosas brasileiras com seus amigos gringos

View this post on Instagram

A @samsungbrasil me convidou para conhecer essa garota perfeita que é uma inspiração pra nossa geração!! amei conhecer você, @milliebobbybrown 💙 #TeamGalaxy #GalaxyA80 #EncontroÉpico #ad • @samsungbrasil invited me to meet this perfect girl who is an inspiration to our generation! I loved meeting you @milliebobbybrown 💙