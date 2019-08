Para Todos os Garotos que Já Amei 2 ganha data de estreia e Netflix confirma terceiro filme

Se você é fã de Para Todos os Garotos que Já Amei pode começar a comemorar! A sequência do longa acaba de ganhar uma data de estreia e um terceiro filme!

Lana Condor, Noah Centineo e Jordan Fisher foram até o Instagram nesta quinta-feira, 15, anunciar que To All the Boys: PS I Still love You vai estrear no Netflix no dia 12 de fevereiro de 2020.

Os astros também confirmaram o terceiro longa da franquia, To All the Boys: Always & Forever, Lara Jean, que também é o título do segundo e do terceiro livro de Jenny Han.