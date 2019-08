As melhores fotos da gravidez de Tatá Werneck

View this post on Instagram

Obrigada pelas msgs carinhosas amigos! De tempos em tempos meu aniversário cai no dia dos pais e a cada 35 anos eu engravido. Nesses anos específicos não faço festa. Até pq estou grávida há dois anos e pra abaixar me arde tanta coisa. Então as mensagens carinhosas de vcs me fazem mto feliz! O carinho com #ladynight com minha bebê cora que já está quase mudando de nome ...sou mto grata e feliz! Que Deus saude para a minha família, minha filha, meus bichos e pra mim ❤️ e quero dizer que todas as ligações que recebi hj e homenagens, guardei no coração. Guardei quem esqueceu tb 😬😋 to zuani beijos ! Obrigada 😍❤️❤️🌹🦋