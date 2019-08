Luana Piovani revela briga com Pedro Scooby por conta de filhos

"Então eu estou dividindo com vocês o que estou passando e que não é fácil. Primeiro porque só hoje 5 amigas pessoais minhas vieram me dizer que já passaram pelo o que estou passando, que é o pai não cumprir o combinado pela comunicação. Fora - se tiver curiosidade, dá uma entradinha no meu feed o instagram que vocês vão ver a quantidade de mulheres que passaram por muito pior. Enfim, eu diria que é quase 70%, é muita coisa. E tá errado. A gente está falando de direito e dever, não é um favor o que as pessoas estão fazendo, agora o que me entristece é que quem perde com isso são as crianças por que uma vez que eu perco a confiança no pai delas, como é que eu vou ficar tranquila para eles viajarem com eles de novo?", disse.

"Porque dessa vez a Angelina estava de braço quebrado e não pode viajar. Não foi, tudo bem. Ainda vi o pai com ótimos olhos. Isso porque eu que briguei que nem uma louca pra ele levar os três porque óbvio que ele só queria levar o Dom, mas isso é um outro vídeo, sobre a relação do pai com filhos diferentes. E aí fiquei ‘nossa que bom que vai ficar com os três sozinhos', dei um voto de confiança. Porque se a Angelina estivesse com as crianças, o que normalmente aconteceria, nada disso estaria acontecendo. Eu estaria me comunicando com as crianças através dela, ela estaria falando comigo no horário e dia combinado, mas enfim. O que quero contar para vocês é que ele foi viajar com as crianças, fez o favor de perder o voo. Isso porque eu sou tão boa que em momento nenhum achei que a história preconceituosa e ignorante que ele tava falando da macumba estava relacionada a mim, ou a Angelina ou minha mãe. Porque ficamos aqui as três desesperadas tentando resolver o problema dele, porque era ele que ia viajar com as crianças pros EUA e não tinha se organizado, tinha perdido dois documentos e não tinha comunicado a ninguém que precisava do passaporte com visto do Dom.", continuou.