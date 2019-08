Vídeo de Taylor Swift dançando bêbada viraliza na web

Quem disse que Taylor Swift, que pode estar noiva , não sabe se divertir? Neste final de semana, um vídeo de Taylor dançando bêbada viralizou na web. Ao som de You Need To Calm Down, na festa de comemoração de suas recentes conquistas musicais (incluindo 10 indicações no VMA), no restaurante Beauty & Essex, em Los Angeles, a cantora se divertiu com amigos, bem solta na pista!

Após o vídeo cair no gosto dos fãs, a hashtag #DrunkTaylor virou trending topics no Twitter mundial. No Instagram, a estrela, que fez a melhor interpretação da sua música já vista na web, explicou aos fãs e se divertiu com o viral: "Fizemos uma festa para celebrar com as pessoas que fizeram os [clipes] 'Me!' e 'YNTCD' comigo e nos divertimos tanto que "Drunk Taylor" está no Twitter"