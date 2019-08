Famosos fazem homenagens no Dia dos Pais 2019

View this post on Instagram

Como é grande e importante o papel do PAI na nossa vida. As vezes qdo crescemos nos esquecemos o quanto isso representa principalmente na nossa fase enquanto criança e o quanto esses momentos com papai ficam marcados por toda vida. Memórias que constroem nossa personalidade, que inspiram, que ficam registradas no nosso DNA. Muito obrigada @fabinhonovaes pelos momentos mágicos que você proporciona pro kauai, pela parceria comigo nesse nosso projeto de vida, pelo amor e cuidado com esse nosso gigante que é tão voce! Vc é um paizão muito criativo, amoroso, talentoso, engraçado, saudável, responsável, amigo, fiel, bagunceiro, carinhoso e charmoso... e nosso filhote ta cada dia mais assim. Te amo muito! Que Deus abençoe sempre sua vida, e nossa família pra gente ficar sempre forte juntos! Feliz dia do papai! ❤️