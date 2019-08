Katy Perry abre o jogo sobre parceria com Taylor Swift e Selena Gomez

Katy Perry não tem nada além de coisas boas a dizer sobre Taylor Swift! Em recente entrevista ao programa de rádio Capital Breakfast, Katy comentou a suposta parceria musical com Taylor e Selena Gomez.

As duas deixaram as brigas no passado e retomaram a amizade em 2018. Elas revelaram a reconciliação ao mundo em junho do ano passado, através de uma aparição em conjunto no clipe de You Need to Calm Down.

"Estou aberta! Estou aberta!", respondeu a noivinha. "Vocês sabem, uma das minhas músicas favoritas dela de todos os recordes do passado é ‘Begin Again'. Eu amo... Eu realmente gosto do que ela está dizendo em ‘The Archer'. Eu acho que ela é realmente inteligente, e há muitas camadas dela. Eu recebo os singles, muitas pessoas nos conhecem dos singles, mas quando você vai mais fundo, há uma certa profundidade".