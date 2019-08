7 revelações de Taylor Swift para a nova edição da Vogue

Inez and Vindooh for Vogue

Os fãs de Taylor Swift foram à loucura! O motivo? Taylor, que vai se apresentar no MTV VMA 2019, é a capa da edição de setembro, a mais especial do ano, da Vogue norte-americana. Amamos!

Em sua entrevista, a cantora foi franca em diversos assuntos pessoais, desde o drama com Scooter Braun, passando pelo tratamento de câncer de sua mãe e seu caso de abuso sexual, até a sua reconciliação com Katy Perry.

Ela também abriu o jogo e contou detalhes sobre o seu novo álbum, Lover. Leia abaixo as 7 maiores revelações da entrevista da loira:

1. Sua importante conversa com Todrick Hall – Em sua nova música You Need to Calm Down, Taylor orgulhosamente mostra seu apoio à comunidade LGBTQ. No entanto, ela percebeu que alguns de seus fãs não sabiam a sua posição sobre o assunto, até ter uma conversa com Todrick Hall. Em entrevista ao seu canal do YouTube, ele perguntou para a musa: "O que você faria se seu filho fosse gay?".

"O fato de ele ter me perguntado... me chocou e me fez perceber que eu não havia deixado a minha posição suficientemente clara ou alta o suficiente", disse ela à revista. "Se meu filho fosse gay, ele seria gay. Eu não entendo a pergunta".

"Se ele estava pensando nisso, nem imagino o que meus fãs da comunidade LGBTQ possam estar pensando. Foi meio devastador perceber que eu não tinha sido publicamente clara sobre isso", acrescentou a loira.

No entanto, os swifties sabem muito bem a opinião dela agora.